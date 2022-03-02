俄羅斯入侵烏克蘭，引發歐美各國發動經濟制裁，牽制俄羅斯的軍事行動，近日科技巨頭臉書母公司（Meta）、Google的YouTube和抖音TikTok也針對俄羅斯主導的社群戰進行處置，清除被偵測到的假帳號，避免虛假訊息影響俄烏局勢，甚至有外媒記者發現，有些假帳號透過AI人工智慧合成頭像，在社群軟體散播不利烏克蘭的消息。

綜合外媒報導，NBC記者Ben Collins在推特上發文，臉書證實一名叫Vladimir Bondarenko的臉書用戶是虛假帳號，其臉書頭像是由人工智慧拼湊而成，此外，Vladimir Bondarenko以一位部落格版主自居，散播仇視烏克蘭的言論。

Quick thread:



I want you all to meet Vladimir Bondarenko.



He’s a blogger from Kiev who really hates the Ukrainian government.



He also doesn’t exist, according to Facebook.



He’s an invention of a Russian troll farm targeting Ukraine. His face was made by AI. pic.twitter.com/uWslj1Xnx3 — Ben Collins (@oneunderscore__) February 28, 2022

報導指出，俄羅斯的假帳號多將虛假的帳戶設定為新聞工作者、科學家甚至是工程師等具有高度專業能力的工作者，以提升大眾對於消息的信任度，而這些網軍都會在社群上分享不利烏克蘭的訊息。

不僅如此，俄羅斯官媒也會引用這些虛假帳號的說法進行報導，讓民眾更難分辨何為虛假訊息，大打社群戰。臉書、Youtube、抖音TikTok及美國社群平台Reddit都加入審核假帳號與假訊息的行動，以確保該平台不會成為俄軍利用的武器。

推特也在俄羅斯官方媒體RT、 Sputnik的發文頁面，標註其為受到俄羅斯官方控制的帳戶，微軟也取消兩媒體在自家搜尋引擎上的排名，以減少曝光程度。