東北風今天略增強，北台灣轉涼，氣象專家吳德榮表示，明天東北風減弱後，周日晚起鋒面及強冷空氣南下，比今天這波強，可能達到冷氣團等級，下探14度，降雨範圍擴大，中部以北及東半部都有雨，周日晚至下周一明顯轉冷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周日（6日）晚鋒面及強冷空氣南下，降雨範圍擴大，中部以北及東半部轉有雨，氣溫下降，下周一（7日）鋒面通過，中部以北雨後多雲，天氣明顯轉冷。

氣象局也表示，周日這波冷空氣稍強一點，有機會到大陸冷氣團14度以下，但仍要持續觀察，預估最低溫時間在下周一及下周二清晨，北部、中部15度，南部16、17度，東半部16度。下周二（8日）白天各地恢復晴朗穩定。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天東北風略增強，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，中南部晴時多雲；冷空氣很微弱，僅北台灣略轉涼，約18至21度，明(3日)東北風減弱，北台灣氣溫略升，周五（4日）各地晴朗穩定，北台灣氣溫續升。中南部周四、五都是白天微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

吳德榮說，周六（5日）另一波東北風略增強，冷空氣很弱，僅北台灣氣溫略降，約16至22度，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨。周六晚至周日（6日）白天東北風減弱氣溫回升。