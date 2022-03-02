俄羅斯持續入侵烏克蘭，1日以火箭攻擊首都基輔電視塔，造成5名平民喪生。鑒於當地情勢急速惡化，日本外務省宣布，今天起暫時關閉在基輔的日本駐烏克蘭大使館。

日本放送協會（NHK）報導，外務省表示，將在烏克蘭西部的利維夫（Lviv）設置臨時辦公室，持續對在烏克蘭的約120名日本人提供支援，協助出國或確保安全等。

日本已在俄羅斯入侵烏克蘭前的2月中旬撤出駐烏克蘭大使館的大部分人員，僅留非常少數的必要人手；今天則因情勢惡化暫時關閉大使館。