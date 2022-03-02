受到俄烏交戰持續緊繃影響，美股周二重挫近600點，引發台股今（2日）出現跌勢，早盤以17864.11點開出，下跌逾34點，隨後跌幅擴大至超過百點，台積電下跌1元，以601元開出，一度觸及600元。

周二美股道瓊下跌597.65點（或1.76%）收在33294.95點，標普500指數挫低67.68點（或1.55%）收在4306.26點，那斯達克指數重挫218.94點（或1.59%）以13532.46點作收，費城半導體指數收在3304.849點，下跌124.680點（或3.64%）台積電ADR逆勢上漲1.04美元（或0.97%）收在108.05美元，聯電ADR小漲0.07美元（或0.75%）收在9.35美元。

台股昨（1日）開高走高，終場收漲246點以17,898點作收，三大法人昨同步買超達151.47億，其中，投信連20日買超共552億元，天數及金額雙刷歷史次高，外資也結束連5日賣超轉為63億元買超。

對於台股後市，富邦投顧董事蕭乾祥認為，俄烏戰事短期不易明朗，和談不會那麼快有結果，台股反彈至萬八附近，接下來回臨10日、月線及季線反壓，很有可能回測W底，預期測底最多也是半年線至年線之間。

蕭乾祥點出，接下來3月美國聯準會（Fed）升息已是確定的事實，市場已有反應，不再是利空了，台股將重回基本面，建議逢低加碼布局，包括高殖利率股，電子族群的半導體股，傳產的鋼鐵股、塑化股以及貨櫃股等。