俄羅斯大舉入侵烏克蘭，造成雙方國際情勢大亂，而俄羅斯激進舉動也遭外界撻伐，這在體壇也不例外，繼昨天國際足總(FIFA)、歐洲足總(UEFA)宣佈禁止俄羅斯國家隊、俱樂部球隊參加兩聯盟旗下所有比賽後，接著國際籃球總會(FIBA)、國際排球總會(FIVB)及歐洲排球總會(CEV)也跟進了。

FIVB Statement on the FIVB Volleyball Men's World Championship 2022.



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CEV official statement.

Luxembourg, March 1, 2022. pic.twitter.com/ViB8llFmE8 — European Volleyball (@CEVolleyball) March 1, 2022

俄羅斯攻打烏克蘭的行為遭到非議，進而影響到烏克蘭當地的體育賽事停辦，如烏克蘭足球超級聯賽首當其衝，而俄羅斯體壇也遭受嚴重打擊，昨天國際足總禁止俄羅斯國家隊參加旗下比賽，等於葬送他們年底踢世足賽的機會，另外俄羅斯聯賽的莫斯科斯巴達隊也被逐出歐霸盃。

接著籃、排球界也沒在忍讓，其中國際排球總會及歐洲排球總會進行了全面封殺，早在2月26日就宣佈取消俄國承辦2022年國家排球聯賽分站賽主辦權，接著2022年8月男排世錦賽主辦權也被拔除，此外他們也無法參加國際排球總會相關活動，連沙灘排球和雪地排球賽事也在內。

歐洲排球總會實施禁賽，讓6支俄羅斯男、女職業隊大受打擊，他們在歐冠聯賽、歐聯盃和歐洲挑戰盃遭停賽，同時俄國排協成員在會中所有機構中不得擔任職務，從上到下徹底遭封殺。籃壇部份，國際籃球總會根據國際奧會(IOC)執行委員會決議，宣佈俄國將不得參加旗下所有比賽(含3對3)。

FIBA announced all Russian teams and officials are no longer allowed compete in FIBA Basketball and 3x3 Basketball competitions amid the country’s invasion of Ukraine https://t.co/2aotm2L59x — Sports Illustrated (@SInow) March 1, 2022

順道一提，歐洲籃球聯賽(Euroleague)此前也宣佈3支俄羅斯球隊不得繼續比賽，包含莫斯科中央陸軍、聖彼得堡澤尼特、喀山尤尼克斯，後續俄烏開戰情況若未見好轉，本季這幾支球隊戰績、積分將全數遭取消。加上今天國際籃球總會禁止國家隊參賽，俄羅斯在籃球界也陷入非常悽慘的局面。