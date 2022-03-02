港商互太紡織控股借助英商科能的 Charmed OpenStack進行基礎設備升級。新的私有雲環境允許舊有作業系統持續運行，並同時推出新的雲原生服務。

在此次轉移過程中，英商科能的專業服務團隊協助香港商互太紡織從架構選擇到即時上線，最終Charmed OpenStack為舊有作業及雲原生體驗提供了完美的平台。香港商互太紡織將獲得來自可信任的供應商及科技長達10年的支持以確保其作業的持續性及彈性。

港商互太紡織目標是提供內部研發人員易於接觸雲原生應用程式、Kubernetes系統、人工智慧、機器學習等科技的途徑。英商科能因此提供該公司企業級容器化科技解決方案：Charmed Kubernetes 系統。此解決方案不會影響其基於虛擬機器執行的舊有作業。透過採用Charmed OpenStack，香港商互太紡織現可運用Ubuntu平台在雲原生應用程式及透過其OpenStack私有雲的Kubernetes服務的技術優勢。該結合有效降低了其基礎設備的花費及複雜度，並增加其在應用程式的開發及管理上的成果。

香港商互太紡織選擇供應商其中一項最關鍵的元素是針對OpenStack及Kubernetes技術的長期承諾。香港商互太紡織的Charmed OpenStack在英商科能提供的延長支援維護下，將獲得10年的支援。更長的支援週期給予該公司業務更多時間及彈性透過新科技進行開發、建構、創新、升級，以及最重要的：達到更佳的投資報酬率。

英商科能(Canonical)是Ubuntu的發行者，Ubuntu是大多數公用雲資源的操作系統，也是智慧閘道器，自動駕駛汽車和高階機器人等新興類別的操作系統。英商科能(Canonical)為Ubuntu的商業使用者提供企業安全性，支援和服務。

互太紡織控股(香港證交所: 01382)是全球最大的紡織廠之一，提供高品質客製化針織面料給全球領先的服飾品牌商。互太紡織控股總部位於香港，生產基地則位於中國及越南。每年有數十億件服裝由互太紡織生產的面料製成，創新及可持續性是集團為改善產品品質及減少對環境的影響而不懈追求的核心價值觀。