【愛傳媒朱亞君專欄】假日要上山去看爸爸，去木柵市場旁買個花。木柵路三段新開的7-11，居然看到超商裡書架上，去年出版的《女性貧困》高踞排行榜上。

這是日本NHK電視台第一手深度採訪紀實，寫那些負貸、漂流、未婚單親，陷入惡性循環貧困女子的故事。內容深度精實，寫的雖然是日本，但也完全可以對應現下的台灣，以及全球「貧窮女性化」問題（全球的貧窮人口中，女性占了近七成）。

小小可惜是，出版之時正遇上台北疫情封城，作了宣傳也都淹沒在惶惶的人心下。我沒想到會在木柵的超商榜上看到這書。木柵市場邊高樓林立，都是新建七字頭要價的豪宅，我想不通何以。

中午花了點力氣查找資料，才赫然發現我飽食終日上班下班，對信義區的瞭解可能更甚居住地。

原來，指南路與保儀路這一帶，早期是越戰後來自越南、柬埔寨或寮國的華僑，後被迫遷移的一群；現在則是東南亞移工的集散地，是越南新娘與移工間曾口耳相傳的「越南街」，市場週遭東南亞小吃店、雜貨店、金飾店、美容院，還有辛香料滷味店，就隱身落在那些超高樓大廈遮蔽住陽光的巷弄裡。

那一秒鐘就懂了。

我看到的都是樓，沒看到歷史軌跡裡的貧窮線。也那一刻，我覺得社區書店價值就在這裡。超商可納之書不多，但若稍稍用心，辨識讀者樣貌，還是有可為之處啊。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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