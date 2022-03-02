美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（2）晚將抵台，總統蔡英文預計明日上午於總統府進行會面，還將頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰其對提升台美關係的卓著貢獻。台中昇平里里長、議員參選人蕭行凱日前也立起看板歡迎蓬佩奧來台，結果蓬佩奧看到後將相關照片直接貼到自己的臉書、推特上！

蕭行凱日前在臉書表示，川普政府執政階段，時任國務卿蓬佩奧對台相當友善，此次看到新聞說蓬佩奧要來台灣訪問，他為了表達感謝之意，直接在台中市公益路上掛起一個看板，要用來歡迎蓬佩奧。由於蕭屬民進黨籍，而民進黨日前已下令，初選參選人不得掛蔡英文、賴清德等人同框照為自己宣傳，因此蕭行凱掛蓬佩奧照，引起側目。

更令人意想不到的是，蓬佩奧看到後竟於1日晚間在自己的推特、臉書上發出該看板的照片，直呼「謝謝這個暖心的看板，我和蘇珊（蓬佩奧妻子）都很期待與你們見面，熱愛自由的台灣人！」讓台灣再度躍上國際版面，該推特PO文已獲得超過1萬6千個讚，還有超過2700則分享。

蕭行凱看到馬上分享蓬佩奧的貼文，並說「臺灣歡迎您，感謝您來訪，讓臺灣在世界被看見。Welcome Mr.Pompeo to Taiwan」，支持者看到後也大讚「凱哥真強，直上國際版了」、「哇，這個歡迎很有份量！」