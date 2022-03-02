烏克蘭情勢危急之際，美國前國務卿蓬佩奧將在本月2日訪台，而美國總統拜登也指派由前參謀首長聯席會議主席穆倫帶領的特使團在昨(1日)先抵達台灣，對於前述美國要員前後抵達，港媒分析指出，拜登政府可能是擔憂蓬佩奧對拜登政府的批評言論遭到擴大，另一方面很可能是替蓬佩奧以及蔡政府劃下紅線。對此有不少網認為，與美交流常常總是脫不了「錢」這個關鍵字。

根據《中評社》報導，也因為蓬佩奧訪台時間點很敏感，美國官方特使團來台似頗倉促，很可能美國官方擔憂蓬佩奧對拜登政府的批評言論遭到擴大，讓台灣人對美國信任造成衝擊，特使團一方面訪台營造美方挺台；另一方面，很可能是替蓬佩奧以及蔡政府劃下紅線，避免在不穩局勢下，再節外生枝。

此分析曝光後，引發網友在《中時新聞網》臉書粉絲團討論，有超過100則留言，其中有人就認為「要我們提前『錢』來講吧」、「在野也是放著執政者一意獨行...我們老百姓又能說什麼？」、「能奢望有何好心嗎？」但也有人說，其實來不來沒差啊。