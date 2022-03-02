烏俄衝突延燒，油價飆升至七來新高，增添市場對於通膨的預期，美四大指數全數收黑，今(2)日台指期開跌0.7%，回測到5日線位置，電子期開跌0.9%、金融期開跌0.4%。

烏俄戰事延燒，俄羅斯態度強硬，戰事紛擾恐難在短時間平息，或使市場投資氛圍趨於謹慎，連帶台股亦不易有所表現，因此在事件尚未出現緩和跡象前，操作上仍宜保守看待，不排除有震盪回測，甚至是拉回半年線的可能性。

籌碼面部分，期貨淨空單減少2，279口至18，087口，十大交易人與特定法人合計賣出1，988口。週選支撐與壓力區落在17，600至18，000之間，P/C Ratio升至1.25，整體籌碼中性看待。

統一期貨分析指出，外資在連續賣超五天後，周二轉賣為買超，期貨空單也稍見調節，主要反應俄烏衝突導致市場恐慌情緒緩解，從日線來看呈現大幅區間震盪格局，較無明顯方向，留倉風險較高，但日內波動較大，順勢交易為主。