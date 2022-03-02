泰碩(3338)2021年稅後盈餘為1.87億元，年減16.78%，每股盈餘為2.13元；泰碩總經理梁竣興表示，今年伺服器跟車用產品都不錯，今年營收可望較去年兩位數成長，毛利率及獲利都會比去年好。

受大陸5G基礎建設放緩、智慧型手機VC價格競爭激烈及上游原物料價格飆漲等不利因素影響，泰碩2021年營運陷入谷底，2021年合併營收為49.78億元，年減5.3%，營業毛利為8.83億元，年減16.9%，合併毛利率為17.74%，年減2.48個百分點，營業淨利為2.82億元，年減22.84%，稅後盈餘為1.87億元，年減16.78%，每股盈餘為2.13元。

不過，泰碩下半年調整接單策略，降低毛利不佳產品接單，將產品重心放在技術門檻較高雲端伺服器、高階商務NB及車用產品，並優化生產流程、增加自動化產線，加上公司與客戶協商調高新產品價格以反應上游材料上漲成本，2021年第4季合併營收為13.17億元，季增3.13%，營業毛利為2.45億元，季增0.93%，單季合併毛利率為18.6%，單季稅後盈餘為7256萬元，季增28.63%，單季每股盈餘為0.82元。

泰碩1月合併營收為4.47億元，年增4.5%。

就各產品來看，今年泰碩業績成長主要動能來自於伺服器及車用產品，在車用方面，泰碩佈局電動車的電機、電控、電池、ADAS、頭燈領域，其中中控電腦系統散熱部分，供應電動車大廠開發TEC熱電制冷晶片散熱/控制器散熱箱體/高導熱壓鑄件，客戶預估2022銷售成長，部分高階油電車、汽油車共用機會，營收預估增長/ASP維持；至於先進駕駛輔助系統(ADAS)的專用散熱模組部分，水冷產品小批量試產(中國)，國際大廠客戶部分與台灣ODM合作研發進行中。

去年泰碩車用產品營收約900萬美元，泰碩預估，今年車用產品營收可望達1600萬美元。

在伺服器部分，泰碩積極與國際品牌廠合作，目前大陸伺服器市場呈現快速增長，泰碩在各大廠皆有佈局，多元產品組合可望提升ASP，帶動相關產品營收成長。

在5G傳統基站與O-RAN基站方面，目前大陸中興仍是泰碩主要客戶，雖然2021年到2025年中國5G通訊基站持續發展，但受中美貿易戰影響，政策主導發展時程稍作延後緩步，後續發展有待觀察，隨著大陸用戶數量逐步增加，預期仍需多通道AAU才能發揮5G效益，至於通訊系統散熱商機已橫向發展到BBU(多芯片VC散熱)、光通訊(100G/200G/400G系統散熱)，其中核心網(x86伺服器散熱)將於2022需求倍增，目前公司主力機種均已承認。

在商務NB部分，目前高階商務產品需求延續，由於VC/薄型熱管ASP較高，有助於泰碩營運。