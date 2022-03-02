日本搖滾團體「恰克與飛鳥」1979年出道，是日本音樂史上最出名的團體之一，但成員飛鳥涼（Aska）多次沾染吸毒醜聞，2019年團體屆滿40年之際，Aska黯然宣布退團單飛。最近Aska的女兒宮崎薰上Netflix的實境秀《盲婚試愛JAPAN》（Love Is Blind: Japan），罕見談起爸爸當年涉毒被捕經過，直言改變了她的一生。

「恰克與飛鳥」當年成名曲單曲〈SAY YES〉搭日劇《101次求婚創下連13周攻佔ORICON公信榜冠軍，更熱賣280萬張，讓兩位成員聲名大漲，但主唱飛鳥涼2014年、2016年多次爆出涉毒，2016年被警方以「罪證不足」釋放，隔年他發文透露母親過世，坦言去年被抓不久曾以「母親時日不多」向警方求情，但他強調最後被釋放不是因為警方放他一馬，而是真的找不出證據。

宮崎薰最近上Netflix的實境秀《盲婚試愛JAPAN》。（圖／翻攝自kaorumiyazaki_official IG）

2019年飛鳥涼無預警發文宣布退團，強調這是對於團體最好的選擇，但他不會就此引退，會致力於單飛活動，另外他也提到合作40年的恰克（Chage），感嘆天下無不散的宴席，但坦言目前沒和對方聯絡，「我沒有他的電話和電郵。」對方也都透過律師協助處理團隊相關事宜，飛鳥最後表示：「我沒有討厭他。」未來將誠心祝福對方的音樂事業。

而飛鳥涼的女兒宮崎薰外型亮眼，2012年以星二代之姿出道，未料2年後Aska便首次爆出吸毒，宮崎薰當時全面暫停演藝工作避風頭，多年過去，宮崎薰最近首度在節目裡談當時心情，表示當時收到父親吸賭被捕的一通電話後，讓她人生一夕之間崩潰，人際關係、工作事業、家庭都受到影響，她更因此和爸爸冷戰，直言雖然感謝父親過去養育之恩，卻也造成了她人生汙點，幸好父女近年關係破冰，2018年兩人還合作歌曲〈CRY〉，大展兩人音樂才華。

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