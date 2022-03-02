1名15歲女子108年到某知名賣場打工戀上已婚林姓男店長，與對方發生性關係後懷孕產子，其父親發現後憤而提告。儘管林男辯稱是因為重訓太累，才誤把少女認成老婆，但說詞不被法官採信。新北地院審結，依妨害性自主罪，處其10月徒刑。可上訴。

據判決書指出，小花（化名）於108年到林姓男子經營的賣場打工，兩人因此而熟識，林男明知小花未成年，但卻與她在附近租的鐵皮屋內，在未違反其意願下發生性行為1次，而109年小花因為腹痛產下1子，花爸發現後氣到提告。

林男辯稱，他重訓完後在租屋處的鐵皮屋2樓休息，平時習慣裸睡，而該日她在夢中覺得有人騷動他全身，原以為是太太在愛撫便不以為意，豈料，醒來後看見小花全身赤裸趴在他身上，當下只請小花穿起衣服後離開，他也不清楚自己是否有與小花發生性行為，認為兩人之間的親密接觸只有這一次。

新北地院法官認為，林男不是因為喝醉酒或服藥導致昏昏欲睡，仍可以察覺他人碰觸身體或下體的情形，而且就算林男認為小花與老婆體型相近，但性交是親密接觸的過程，除體型之外，也可以從對方的聲音、語態、氣味、觸感、肢體動作等反應來判斷是老婆還是小花，故不採信其說詞。

法官認定，林男熟知小花半工半讀的情形，兩人無親無故，卻又提出只要小花放假時回店裡打工，就幫她付學費的要求。認為兩人關係良好，應該發生不只1次性行為，在小花產子後，鑑定結果顯示親子關係機率預估為99%。不排除林男是親生父親的可能。

法官依親子鑑定結果判定，林男所說的都屬於推卸之詞，不足採信，依刑法227條《對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪》，處有期徒刑10月。全案仍可上訴。