高雄與中央共同推動高雄灣5G AIoT產業，已經吸引70多家國內外大廠及新創公司進駐，為了鼓勵5G供應鏈產業「群聚」，高雄市政府展延006688租金補助專案，將原定今年2月截止的規劃，專案延長至今年6月底。

高雄經發局長廖泰翔2日表示，高雄市政府積極推動亞灣5G AIoT創新園區，去年2月獲中央支持，投資百億元，高市府同步推出的「006688」租金補助專案，原定今年2月截止，因新創企業反應熱烈，高雄市長陳其邁已正式宣布，專案延長至今年6月底。

廖泰翔指出，「006688」專案，顧名思義就是提供進駐企業，長達6年的空間租金補助，其中，前2年免租金，第3、4年打6折，第5、6年打8折，希望藉此吸引國內外電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT相關新創公司進駐，透過「以大帶小」方式，在亞灣推動產業群聚，建立完整產業生態系，組成5G國家隊，將創新技術與應用服務推向國際，搶占全球5G供應鏈的關鍵地位。

廖泰翔表示，「006688」租金補貼專案，去年初推出迄今，已有70多家國內外大廠及新創公司進駐亞灣，其中，仁寶、亞旭、義隆電子、西基、夢想動畫及方陣聯合等，已通過專案審查，資通大廠緯創也正在申請中，現有4棟大樓辦公空間約1.1萬坪，進駐率已達9成，預計投資超過8億元，創造超過1300個就業機會。

經發局表示，現有4棟大樓幾近滿租，著眼亞灣創新園區未來發展，2日也同步公告「辦公空間遴選計畫」，只要是北起高雄流行音樂中心、東至高雄市立圖書總館、西到高雄展覽館、南至高軟園區範圍內，可供進駐總權狀面積至少1200坪、租期至少8年的合法商辦所有權人，在今年3月底前，都可申請納入006688專案指定辦公空間。

經發局強調，亞灣5G AIoT創新園區為國家級計畫，高市府與中央積極推動各項工作，盼在既有基礎上吸引更多大廠進駐，形成完整生態系，即日起「辦公空間遴選計畫」受理至3月31日止，「辦公空間進駐補助計畫」則延長受理至6月30日止。