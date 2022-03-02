近日有網友分享一款便當上的奇特設計，影片中只見便當盒邊緣多出一條線，當拉動那條線幾秒後，便當竟開始冒煙，自動加熱，影片曝光讓不少人驚呼這設計實在太猛，也有網友說在日本吃過類似便當，口感像剛煮好的。

@omi_kun161616 Japanese bento can be kept warm at any time🤤 ♬ オリジナル楽曲 - おみくん

一名網友在影音社群平台Tik Tok貼出一段影片，分享一款日本的便當，主打可以在任何時候自動加熱，畫面中一個貌似平常的便當，包裝旁邊多出一條線，接著拉動那條線後，過沒幾秒，便當竟開始冒出陣陣白煙，自動加熱起來，讓人覺得很神奇。

影片一出引起網友熱烈討論，大家紛紛表示「好厲害，第一次看到欸」、「我在日本吃過，很燙，像剛煮好的一樣，滿驚人的」、「我一開始以為拉完線，它會往前跑」、「這設計真的太猛」。

事實上這種設計在日本很常見，許多超商和火車販售的便當都有，原理是在便當盒底下放入石灰粉，當線一拉開後，水就會流入和石灰粉混合產生發熱反應，就能輕鬆的加熱便當，讓外出也能吃到熱食。