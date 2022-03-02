★分析

Harvest Volatility Management研究和交易部門主管Mike Zigmont表示，投資者完全陷入恐慌中，不知道如何為這場地緣政治危機定價，現在純粹是投資人的情緒反應。

ClearBridge Investments投資策略師Jeff Schulze表示，美國經濟正在加速成長，不確定性不會持續太久，如果局勢在未來幾周內恢復明朗，市場料將重新站穩腳跟。

Ally首席市場和貨幣策略師Lindsey Bell表示，烏俄衝突正在推升原油等原物料價格，顯示通膨居高不下的情況可能持續更長時間。

CFRA股票研究部門主管Ken Leon表示，儘管大多數美國銀行對俄羅斯企業幾乎沒有直接曝險，但現在仍不清楚對俄羅斯祭出的金融制裁會如何影響歐洲銀行、進而影響美國。

★類股

標普500指數11大類股僅能源股收高，終場上漲1.03%。

投資人轉向避險資產，美國10年期公債殖利跌至5周低點，金融股指數崩跌3.7%，跌幅最大。富國銀行大跌5.8%，其所在的銀行股指數下跌4.8%。

債息走低可能削弱銀行和資產管理公司的利潤，而俄烏衝突以及國際對俄羅斯祭出制裁，令投資人擔心信貸市場可能受到衝擊。

標普材料股跌2.31%、科技股指數1.99%，跌幅居次。

★重磅股

主要科技股全面下挫，蘋果跌1.16%、微軟跌1.29%、亞馬遜跌1.58%、谷歌母公司Alphabet跌0.74%、特斯拉跌0.70%、臉書母公司Meta跌3.57%、網飛跌2.10%。

主要晶片股亦全面收黑，英特爾跌1.84%、美光跌2.93%、恩智浦跌4.70%、應材跌3.42%、超微跌7.71%、德儀跌1.59%、輝達跌3.72%、高通跌4.83%、賽靈思跌9.99%。

道瓊指數成份股方面，美國運通重挫8.5%，跌幅最大。受油價飆漲激勵，油氣巨頭雪佛龍上揚3.97%。軍工股持續吸金，洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）大漲5.26%。

★焦點股

蘋果跌1.16%，收在每股163.20美元。該消費電子巨頭宣布加入制裁俄羅斯，已停止在俄國銷售iPhone手機等所有蘋果產品，自上周起已暫時切斷俄國經銷管道。蘋果亦將俄國官媒的APP從自家應用程式商店中移除。該公司發布聲明表示，蘋果高度關切俄羅斯對烏克蘭的侵略，將與烏克蘭人民站在一起，支持人道援助並協助難民。

目標百貨（Target）大漲9.90%，收在每股219.43 美元。該美國零售業巨頭第四財季（截至1月29日）淨利成長近12%，為15.4億美元，經調整後每股盈餘為3.19美元，優於市場預期的2.88美元。此外，該公司預估今年度每股獲利將實現「高個位數」百分比增長。

視訊會議軟體公司Zoom股價大跌7.41%，為每股122.78美元。該公司上季營收表現優於市場預期，但成長顯著放緩，且本季和全年營收展望意外疲弱。

谷歌母公司Alphabet跌0.74%，收在2681.23美元。谷歌宣布其平台移除俄羅斯新聞媒體RT與其他相關頻道。

★台股ADR

台積電ADR漲1.04美元或0.97%，收在108.05美元。

聯電ADR漲0.07美元或0.75%，為9.35美元。

日月光ADR跌0.02美元或0.28%，收在7.21美元。

中華電信ADR跌0.18美元或0.40%，為44.43美元。(2-2)