近期受到俄烏開戰影響，削弱市場對美聯儲激進升息的預期，大量資金湧入避險資產。大拇哥投顧分析，北美及新興市場股票型基金雖維持資金淨流入，但流入量較前週下滑，歐洲與亞太股票型基金呈淨流出，可視為俄烏相關政治風險打壓市場信心的影響。展望後市，短期內俄烏衝突預計將使市場波動加大，而相關消息也不斷削弱市場對主要央行採取激進升息的預期，目前聯邦基金利率期貨隱含利率顯示，美聯儲3月升息50個基點的可能性已從此前最高80%大幅降至接近於0。

本週重點可關注3月2日及3日美聯儲主席鮑威爾（J. Powell）將赴國會進行聽證，這是他在3月FOMC會議前最後一次公開談話，另外也可聚焦即將公布的美國2月非農就業報告。

在2月24號普丁正式向烏克蘭開戰，使西方國家擴大制裁手段，包括將俄羅斯主要銀行從SWIFT銀行間通信系統中移除，並凍結俄羅斯中央銀行的資產；俄羅斯資產價格迅速爆跌，央行緊急下令停止外國人出售俄羅斯證券，並將基準利率從9.5%大幅提高至20%，以遏止盧布貶值及通膨風險的增加，同時下令出口導向企業出售80%外匯收入，突如其來的動盪導致避險資產湧入大量買盤，美元上漲，歐美債殖利率普遍往下，股市則處區間震盪。

資金流方面，根據華爾街投行報告，在截至上週三的過去一週以內，股票型基金延續資金淨流入；若以地區來看，北美及新興市場雖維持資金淨流入，但流入量分別較前週下滑23%及27%，歐洲已開發及亞太已開發則呈現資金淨流出，其中亞太已開發是9週以來首見淨流出，反映俄烏相關政治風險打壓市場信心的影響。以板塊來看，金融、科技、健康護理/生技及原物料礦產皆全線呈資金淨流出，其中健康護理/生技板塊已連續第3週淨流出。

在債券型基金方面，資金延續第4週淨流出，但流出量較前週下滑70%，其中北美從資金淨流出轉為流入，歐洲及新興市場雖維持資金淨流出，但兩者流出量也較前週有所下滑，凸顯俄烏衝突帶來的避險買盤減緩了全球央行緊縮所帶來的賣盤。在信用債部分，高收益債基金仍連續第7週資金淨流出，但流出量較前週下滑34%。

在貨幣型基金方面，資金終止連續第3週淨流出而轉為流入，其中美元、英鎊及日元皆轉為資金淨流入。