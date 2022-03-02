女星董梓甯(梓梓)擁有甜美臉蛋與傲人的E級上圍，不但曾是啦啦隊「LamiGirls」成員之一，還是女團「伊梓帆」的團長，她也因姣好身材被封為「真人版娜美」，她經常透過社群分享日常生活，當然不忘放送粉絲福利，大方曬美照，昨天她曝光了平日的重訓短片，邪惡視角春光乍洩，不禁讓男粉絲暴動直呼讚。

梓梓個性親切溫和，但身材卻是完全相反，前凸後翹超級「暴力」，當然這樣的好身材，不是天生躺著就自動形成，梓梓私下嚴格執行自我管理，尤其勤於運動，經常能看到她進出健身房的模樣，她也不時會在社群分享訓練的過程。

「真人版娜美」梓梓鍛鍊有術，固定接受健身課程外，也會跳舞來雕塑曲線，昨天(3/1)她在IG貼出一段訓練短片，表示近來她將訓練重點放在臀部，只見梓梓穿著灰色運動小可愛搭配黑色緊身褲，坐在器材上，身體前彎挺起翹臀，雙腳持續開合拉開加重量的鐵片，而拍攝視角超邪惡，從她背後下方慢慢往斜上帶，讓梓梓的蜜桃臀與美背一覽無遺，展現零贅肉好體態。

梓梓這段邪惡視角運動片僅14秒，惹火程度引發暴動，才po出不過10小時，已有接近10萬讚，梓梓也笑稱她為了把屁股練起來，因此勤上健身房，「總算有一點點成效」，蕾菈也來留言：「看了我也想練了」，夏雨心笑著喊話：「我要摸」，網友們則是一片狂讚「夭壽喔」、「J個曲線犯規囉～出場」、「這個屁屁，我不行了」、「這臀線讓人流鼻血」、「這角度…掌鏡的也太長進了」。