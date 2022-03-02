鄧女到派出所領手機，感謝員警替民眾找回家中寶貝的成長紀錄。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

「手機螢幕壞掉可以再修，記憶卡裡頭有著小孩滿滿的成長紀錄，都是無可取代的珍貴回憶…」，台中46歲鄧姓女子，日前不慎將手機掉落，經人拾獲，手機螢幕碎裂無法觸控，員警最後是透過手機記憶卡裏一張獎狀輾轉連絡到她，鄧女到派出所領回手機時，不斷感謝好心的民眾及警察讓她找回無可取代的記憶。

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員林茂英日前中午於所內執勤時，1名張姓男子拿著於路邊拾獲的手機送交派出所，他表示稍早騎車時發現該支手機被其他車輛輾過，心想手機主人一定很著急，希望能透過警方聯繫上失主。

員警檢視手機，發現手機螢幕碎裂無法觸控，便先取下SIM卡透過電信公司聯繫失主，沒多久卻從碎裂的手機螢幕看見電信公司的客服來電，原來當初失主並未提供其他聯絡方式，員警也無奈苦笑另尋他法。

幸當員警發現手機裡的記憶卡時，突然靈光一閃，努力翻找記憶卡裡可用的照片，好不容易發現1張國小游泳比賽的獎狀，透過校方聯繫上游泳隊，輾轉和失主鄧姓女子取得聯繫。

鄧姓女子接到警方的通知又驚又喜，趕來領取手機時表示，自己稍早發現手機不見，正在尋找手機包裝盒上的序號準備要去派出所報案，非常感謝熱心民眾將手機送交派出所。而讓員警找到她的關鍵照片是兒子前年游泳比賽獲獎的獎狀。

她說，手機螢幕壞掉可以再修，記憶卡裡頭有著小孩滿滿的成長紀錄，都是無可取代的珍貴回憶，再三感謝拾獲民眾的善心，更肯定員警積極尋找失主的用心。

警方提醒，許多民眾會將手機、錢包等貴重物品放在衣物口袋裡，雖然方便拿取，然騎乘機車或行走移動時，卻很容易從口袋飛出或滑落，為避免生活上的不便，出門在外個人貴重物品更須妥善保管，放置於包包內等較不易掉落之處，避免財產損失。