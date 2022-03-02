血管是人體命脈的重要聯繫管道，而高血壓、血管斑塊、血管阻塞、動脈硬化等，都是血管常見問題，但症狀卻多半無聲無息，一旦急症發生，常引發猝死或重大後遺症。一般人認為，男性是心血管疾病的高危險群，但根據衛生福利部108年死因統計，心臟疾病除了是不分性別國人死亡主因的第二名之外，也高居女性死亡原因的第二位。

●預防心血管疾病 維持血管彈性是致勝關鍵

聯安診所心臟血管內科主任施奕仲醫師指出，想要預防心血管疾病，維持血管彈性是致勝關鍵。一般血管可分為三層：內皮層、肌肉層、外層，血管彈性取決於內皮層跟肌肉層。

施奕仲醫師解釋：「動脈粥狀硬化就是內皮層裡，有脂肪斑塊持續累積，動脈管徑愈來愈狹窄，加上長期運動不足，使肌肉層僵化失去彈性，就演變成血管硬化、狹窄，甚至阻塞、血栓。」若發生在供應心臟的冠狀動脈，就導致心肌梗塞、猝死。

醫師指出，當血管管徑縮小到血流受阻時，才會有明顯症狀，包含胸悶、胸痛、呼吸困難、臉色蒼白、冒冷汗、眩暈、噁心、全身無力等，但女性常把這些症狀當成壓力、疲勞或更年期症狀而忽略。

數據顯示，進入更年期之後，雌激素分泌減退，女性容易出現體重上升，體內低密度膽固醇增高、血管硬化、血壓上升、心臟功能衰退等種種問題。

這讓更年期後的女性心臟病死亡率，每5年就增加近一倍，發病及死亡率快速追上男性。所以女性不是不會得心血管病，只是平均發病年齡較男性晚。

●六類食材幫血管Q彈 也助維持健康體態

施奕仲醫師強調，動脈粥狀硬化會先經過「慢性發炎」的階段，發炎因子會導致膽固醇在內皮層開始堆積，逐漸形成動脈粥狀硬化斑塊。「如果本身是代謝症候群的族群要特別留意，腰圍變粗、血脂異常、血壓上升、血糖變高等，這些問題都容易造成血管內皮層慢性發炎。」

除了就醫尋求適當醫療協助之外，下列食材的營養素，也是臨床醫師普遍認同有助心血管健康，並且維持健康體重的關鍵：

六大類食材是血管清道夫。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

不僅男性須警覺，心血管疾病更是女性必須重視的疾病，尤其邁向熟齡期前，就要注意維持良好飲食及運動習慣，避免吸菸、肥胖等危險因子，更要多觀察自己身體的變化與警訊，才能及早預防，及早治療。