日本電競女神伊織もえ（伊織萌），擁有甜美臉蛋加上H級傲人上圍，讓她瞬間爆紅並累積一票粉絲力挺，尤其常在社群網站分享清涼養眼照，讓人充滿無限遐想，不過粉絲恐怕要心碎了，那就是她近來大方認愛男友，更表示雙方已經交往10年。

根據《週刊文春》報導，伊織萌與男友約會被狗仔拍到，才讓隱藏許久的地下情因此曝光，不過她絲毫不隱瞞，反倒大方坦承2人從19歲就交往至今，而且已經長達10年之久，更透露男方是任職於某公司的攝影師，不過兩人不是Cosplay活動才認識，而是在踏入圈子前就認識，直到交往後雙方才各自找到興趣，目前不僅處於同居狀態，也見過彼此父母，戀情可以說是相當穩定。

至於兩人是否已經有結婚打算?伊織萌表示沒有訂婚也沒有婚約，尤於目前以衝刺事業為主，因此暫時不考慮結婚一事，對於突然宣布有交往10年的對象，勢必讓粉絲感到相當震驚，對此，她也表示相當抱歉，會隱瞞戀情是不想讓私生活曝光，但也曾未假裝自己是「單身」一事。