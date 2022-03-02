職場上遇到的同事百百種，近日一名男網友有感而發表示，出社會工作12年下來，職場上5種同事最令他反感，包括頻繁上廁所、請假慣犯、倚老賣老、顏值高但能力差的人及抽菸人，言論曝光後，不少網友對倚老賣老和抽菸人最有感，並加碼曝雙面人也是最令人頭痛的同事。

原PO昨（1）日於論壇《Dcard》透露，18歲就開始在餐飲業工作，今年已30歲，12年下來觀察到職場上5種人最令他反感，頻繁上廁所、請假慣犯、倚老賣老、顏值高的人及抽菸人。關於頻繁上廁所，他直言很多人擺明就是去廁所回訊息或玩遊戲，一待就是十幾分鐘，尤其是熱戀中的同事，上廁所的頻率莫名增加。

第二個是請假慣犯，原PO認為生病感冒在所難免，但裝病就很糟糕，加上現在網路很發達，裝病請假出去玩，很容易就會被發現，生病不舒服大家都能體諒，可是變成請假慣犯就會讓同事很頭痛，主管更是頭痛，還要想辦法補齊人力。

第三倚老賣老的人，原PO指出，通常職場上倚老賣老的人，能力都不會太好，真正有實力的人都很尊重同事，而且誰沒有經歷過菜鳥時期，那些人仗著自己年資比較久，就欺負新人，自己整天打哈哈，「大家都是出來工作，沒必要欺負人」。

第四為顏值高的人，原PO說他相信長得好看，老闆會特別關照，但最令他不滿的是能力差、顏值高的人，出差錯主管竟莫名護航，也不會糾正，「真的暈倒」。

最後為抽菸人，原PO直言抽菸當然可以，但是妨礙到他人就不行，工作8小時，平均一個小時一根，一根抽5分鐘，一天有40分鐘在邊抽菸邊滑手機，有些人沒抽到菸還會發脾氣，「到底是請你來上班，還是來抽菸？」他也加碼曝料，有些人抽完菸後就直接說要去上廁所，「這種真的很討厭」。

貼文曝光後，引發網友共鳴，「倚老賣老的人真的無所不在」「倚老賣老人，真的是我出社會最討厭的人」、「我的工作職場，剛好有請假人及倚老賣老人，真的被搞死」、「真的！遇到倚老賣老真的很不爽，每次忙到快累死，看到他在那邊晃來晃去就很無奈」、「我同事不是倚老賣老，就是抽菸人，抽菸的人每天都可以消失快半小時」、「你漏說了一個，還有雙面人」、「雙面人真的很噁心，表裡不一有夠難相處」、「還有自私自利的人，什麼都只想到自己」。