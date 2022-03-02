俄羅斯總統普丁。(示意圖/shutterstock)

俄羅斯總統新聞局3月1日發布，俄總統普丁簽署了關於保障金融穩定補充臨時措施的總統令，旨在維護俄羅斯金融穩定。

美國和一些跟隨美國的國家及國際組織對俄公民和法人實體採取限制措施，針對此類不友好及違反國際法的行動，俄羅斯決定採取補充措施，以保護俄國家利益、維護國內金融穩定。

普丁總統令規定，自3月2日起，俄居民向「不友好國家」人員提供盧布貸款或與之開展證券和不動產交易時，要獲得俄政府外國投資監管委員會許可；開展證券交易時，要獲得俄央行和財政部許可，在指定交易所進行；禁止從俄攜帶按當日俄央行官方匯率折算的等值1萬美元以上的外幣現金出境。

俄羅斯在烏克蘭採取特別軍事行動後，美國等西方國家大幅升級對俄制裁措施，並於2月26日宣布將部分俄羅斯銀行排除在環球銀行間金融通信協會（SWIFT）系統之外。俄央行行長2月28日發表聲明說，俄羅斯不斷發展國內金融基礎設施，可以確保其「不間斷運行」。俄已開發可在境內取代SWIFT系統的金融信息傳輸系統（SPFS）。