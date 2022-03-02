日本3月1日起實施邊境防疫新措施，台灣入境者只要接種完3劑疫苗，攜帶小黃卡就不需要居家隔離，疫苗品牌第1、2劑必須為BNT、莫德納、AZ、嬌生，第3劑則僅限BNT或莫德納，也就是說打高端疫苗的民眾無法入境日本免隔離。

根據日媒報導，日本3月1日起放寬邊境管制，開放短期商務等非觀光人士入境日本，且打完3劑疫苗者就不需要居家隔離。日本台灣交流協會1日也在臉書指出，1日起入境日本需持有符合條件的疫苗接種證明書，也就是小黃卡、並接種完第3劑者就不需要居家隔離。若未打滿3劑疫苗則要隔離7天，若想再縮短，入境後第3天自行PCR或快篩後，將陰性報告提交給厚勞省，確認無誤後即解除隔離。

日本台灣交流協會表示，台灣的「小黃卡」是日本認可的國外發行疫苗接種證明，該證明必須符合3條件，分別是發行單位為各國政府等公家單位，以日文或是英文填寫，必要項目為：姓名、出生年月日、疫苗名或廠商、疫苗接種日以及疫苗接種次數。

至於接種疫苗種類，第1、2劑為輝瑞／BNT、AZ、莫德納和嬌生；第3劑則僅限輝瑞／BNT、莫德納2款疫苗，台灣國產疫苗高端並不在認可範圍內。