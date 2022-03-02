香港大律師公會前主席夏博義以「人權律師」自居，長期關切香港的人權問題。香港《文匯報》報導，夏博義因多次公開言論及出版刊物涉嫌違反《香港國安法》，干涉特區政府的政策實施，昨天（1日）上午被警方國安處警誡會面，他在離開警署時，拒絕回應是否涉嫌違國安法而被警方警誡。不過，到了昨晚7時半左右，香港文匯報記者發現夏博義竟然現身香港機場，乘搭赴土耳其的航班離港。

昨日上午11時，一身黑衣的夏博義與2名大律師現身在灣仔警署附近，在短暫的交流後，匆匆進入警署報案室。在報案室中，夏博義始終眉頭緊鎖，不時抬頭張望，似乎在焦慮什麼。2名大律師則在一旁幫忙處理。據悉，兩名大律師分別為吳國華、黃宇逸。

約2個半小時後，夏博義一行離開警署，現場所見，他面露憔悴，顯得心事重重。香港《文匯報》記者上前詢問他為何前往警署、是否涉及《香港國安法》等問題，但三人均未答覆，夏博義更是低頭快步離開。

報導稱，香港警方國安處是次因夏博義涉嫌違反《香港國安法》而要求警誡會面，會面中要求其交代過往涉嫌違反國家安全的行為，不排除會作進一步調查。

昨天晚上7時半左右，香港《文匯報》記者發現夏博義現身香港赤臘角機場，只見他攜帶大量行李，懷疑是早有準備。在開始機場辦理登機手續前，他似乎因證件資料問題難以完成登機手續，之後，他再轉往機場服務櫃台與服務人員理論。據了解，夏博義準備乘搭土耳其航空TK071班機於深夜11點離港飛赴土耳其，之後再轉往英國。

到了昨晚9時許，2名疑似其家庭成員走到他身旁，報導稱，女的是夏的華籍太太，男的則是他兒子。至9時半左右，夏博義再次排隊辦理登機手續，在10時左右登機手續完成後，他與家人急步前往機場禁區準備出境。

香港《文匯報》記者上前追問，「為何走得那麼匆忙？是否怕香港警方拘捕他？是否擔心香港國安法？」但夏博義均未回答，並快步衝進機場禁區。

報導稱，壹傳媒創辦人黎智英等多人稍早前被判2019年8月18日及8月31日兩宗組織與未經批准集結罪成立，夏博義為黎智英抱怨，聲稱「會造成更大民怨」。

報導稱，黎智英涉違反《香港國安法》的案件，訂於本月10日提訊。而夏博義除積極支持黎智英外，其所屬英國律師行「Doughty Street Chambers」也準備派出大律師加拉赫（Caoilfhionn Gallagher）帶領國際法律團隊來港為黎智英案件辯護。

報導稱，具有濃厚政治色彩﹑經常代理涉及人權議題案件的「Doughty Street Chambers」近日主動提出為黎智英辯護，此舉不排除夏博義為英國律師行的外國代理人暗中插手促成該案的代理權。

報導稱，夏博義在《香港國安法》實施後出版的中文版《捍衛自由：和平示威簡史》一書中，「內容或涉及抹黑大陸法治及煽動『港獨』信息，警方國安處正就此事調查。有關夏博義創立的『香港人權監察』亦涉嫌炒作人權議題，煽動市民憎恨特區政府，國安處亦要求夏博義就組織背景、政治聯繫及資金來源等問題作解釋。」

至於有關「Doughty Street Chambers」派出大律師為黎智英辯護，當中是否涉嫌勾結外國勢力，香港國安處同樣要求夏博義交代。