高通於MWC(世界通訊大會)展示關鍵5G產品創新的相關細節，超過十項的產品展示，大秀Snapdragon 5G數據機射頻系統和高通5G RAN平台在提升5G效能、網路覆蓋和能源效率方面的全新創新和擴展功能。

高通技術公司資深副總裁暨5G、行動寬頻和基礎設施部門總經理Durga Malladi表示，自三年前推出首批商用5G裝置和網路以來，高通技術公司一直提供最創新的晶片組產品，以提升使用者值得擁有的智慧、沉浸式、且直覺的5G行動體驗。Snapdragon 5G數據機射頻系統和高通5G RAN平台中的最新技術進展和全新功能，將持續使5G技術更加強大，不僅能夠為最新的智慧型手機提供支援，還能為家用網路連網、PC和工業設備等更多領域帶來更出色的5G連網能力。

在本屆MWC中，高通基於全球最先進的5G數據機射頻系統，高通技術公司透過在5G+AI、擴展的毫米波配置、5G頻譜聚合和全球5G多SIM卡等功能的技術進展，展示了其如何藉由全新Snapdragon X70持續擴展5G功能。

高通也看好，透過高通裝置和網路晶片組產品的關鍵創新將為電信營運商和使用者帶來更高的5G效能、更快的反應能力、更大的網路覆蓋範圍以及更好的能源效率。