烏克蘭戰爭對人類的影響是悲慘且無法量化的，施羅德首席經濟學家Keith Wade歸納出對政經的四個影響:一、停滯性通膨可能性升高。二、預估聯準會仍將於三月升息一碼。三、俄羅斯可能佔領烏克蘭，建立一個親俄的傀儡政府。四、今年市場波動度大，投資策略攻守兼備，宜股債資產並進。

Keith Wade認為俄烏戰爭可能使得全球經濟朝向停滯性通膨的方向，施羅德投資調高對通膨的預測，同時下修對成長的預測。目前供應鏈和勞動力市場的緊繃程度比預期更加惡化，經濟也正朝向停滯性通膨的方向，預期歐洲將成為此波成長減緩和通膨上升受創最大的地區，但對全球而言，影響將不若於歐洲那麼嚴重。另外，Keith Wade也認為美國的通膨率將會略高於之前的預測，受烏克蘭戰爭的影響較小，中國和新興市場也是如此。但很明顯，如果經濟增長略低於預期，這些市場就會受到影響。

其次，施羅德投資認為美國聯準會在緊縮貨幣政策方面將採取更為漸進式的步調。預期聯準會將在3月升息一碼(25個基點)；也預期美國聯準會今年將升息四次。另外，預估歐洲央行今年可能不會升息，且持續其量化寬鬆政策的信念；可能將因此延後至2023年的下半年。

第三是俄烏戰爭的可能結果，首先必須先對烏克蘭未來的局勢如何發展做出假設，才能進行經濟的預測。施羅德投資認為可能性較高的假設為俄羅斯佔領烏克蘭，並以類似白俄羅斯的方式來進行控制，基本上就是建立一個親俄的傀儡政府。

最後是投資策略：施羅德投信建議在市場波動加大情況下應擇優逢低布局。由於眾多不確定因素仍存在，今年將是波動度較大的一年，因此建議投資人不論股債都應以靈活操作的策略為主，可適時防禦下檔風險又保留適時加碼市場的彈性度。