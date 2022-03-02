受惠於IC載板大擴產，迅得(6438)110年稅後盈餘6.51億元，年增71.82%，創下歷年新高，每股盈餘為10.15元，展望今年，迅得總經理王年清表示，今年成長動能以半導體為主，目前在手訂單很樂觀，如果無重大意外，今年營運可望比去年好，早盤股價逆勢走高。

迅得機械自3年前開始切入半導體產業智慧製造領域，受惠於半導體及IC載板產業需求暢旺，IC載板及台積電(2330)等半導體廠積極擴產，推升迅得機械業績進入高成長期，2021年合併營收達49.05億元，年增44.5%，創下歷年新高，營業毛利為16億元，年增51.53%，合併毛利率為32.61%，年增1.51個百分點，營業淨利為8.23億元，年增65.73%，營業淨利率為16.79%，年增2.16個百分點，稅後盈餘為6.51億元，年增71.82%，創下歷年新高，每股盈餘為10.15元。

目前迅得機械半導體客戶有：台積電、日月光投控(3711)集團、聯電(2303)、華邦電(2344)及美國半導體大廠等，隨著新設備開始出貨，迅得機械預估，今年半導體設備營收可望較去年成長50%到80%，今年半導體設備佔營收比重可望達25%。

在IC載板設備部分，迅得機械去年PCB設備接單達27億元到28億元，目前僅交機13億元到14億元，尚有13億元到14億元的設備訂單將於今年交機，訂單能見度已達今年第3季。

在IC載板及半導體訂單滿手下，迅得機械今年第1季可望比去年第4季好，王年清表示，今年營運展望樂觀，只要沒有重大意外，全年業績可望優於去年。