俄烏局勢緊張，推升原油價格，最新報價創下7年新高，帶動今日塑化股逆勢走揚，今台塑四寶中以與原油關聯最為直接的台塑化(6505)強勢走揚，漲幅逾1.5%，其餘二線塑化股台達化(1309)、中石化(1314)漲幅也逾1%，亞聚(1308)、台聚(1304)亦上漲0.5%~1%。

儘管國際能源總署(IEA)同意從緊急儲備釋出6000萬桶原油，但依舊難平息市場擔憂情緒，且西方盟國持續加大制裁俄羅斯力道，將衝擊俄國石油出口嚴重中斷，在市場憂漲情緒推升下，油價衝上近7年新高，紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價大漲8%，來到每桶103.41美元；倫敦北海布倫特原油4月交割價勁揚7.1%，來到每桶104.97美元。

由於3月本就為傳統需求旺季，石化產品價格看漲，加上現階段烏俄戰事延伸，俄羅斯是全球最大原油及天然氣出口國之一，歐盟自俄進口原油及天然氣分別占其總進口量24.7%及46.8%，且暴風雪侵襲美國，引發原油供給疑慮，帶動價格走強，創近7年新高。

以塑化產業來說，在預估油價攀升下，將墊高石化原料成本，支撐行情，加上春節後大陸客戶回補庫存、東南亞及印度市場需求增溫，3月起進入需求旺季，石化產品價格看漲。

此外，第1季亞洲有8座輕油裂解廠歲修，合計年產能489萬噸，影響乙烯供應減少51萬噸，預期亞洲乙、丙烯及其下游衍生物市場供應偏緊，有利支撐石化產品行情。