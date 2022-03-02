半導體測試介面廠穎崴（6515）去年下半年重拾成長動能，受惠於高階中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、5G手機應用處理器等測試介面訂單到位，去年第四季每股淨利7元、全年每股淨利14.46元優於預期，董事會決議配發11元現金股利。穎崴看好今年營收逐季走高，對全年營運表現樂觀看待。

穎崴去年第四季合併營收季增25.0％達9.44億元，較前年同期成長51.8％，平均毛利率季增7.9個百分點達48.6％，較前年同期提升5.1個百分點，營業利益季增87.8％達2.78億元，較前年同期成長98.6％，歸屬母公司稅後淨利季增95.0％達2.36億元，與前年同期相較成長1倍，每股淨利7元。

穎崴去年逐季擺脫華為海思訂單流失影響，年度營收28.87億元，較前年小幅下滑0.8％，平均毛利率年增1.8個百分點達41.9％，營業利益年減11.4％達5.92億元，歸屬母公司稅後淨利4.87億元，較前年下滑8.3％，每股淨利14.46元。穎崴董事會決議每普通股配發11元現金股利，股息配發率達76％。

隨著5G、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等處理器出貨強勁，以及CPU及GPU銷售動能轉強，帶動測試介面產品出貨，包括高速高頻的高階測試治具需求持續轉強，高毛利同軸測試座（Coaxial Socket）出貨增溫，穎崴樂觀看待今年營收將創下新高。