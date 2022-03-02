在競爭激烈的演藝圈當中，除了要有亮麗外表與驚人實力外，還得需要一些運氣，才有機會能在其中佔有一席之地，尤其是在每年都有新團推出的南韓演藝圈更加困難。女團「Pocket Girls」（口袋少女）自2015年出道後，只推出2張專輯就沒再活動，使得成員們紛紛轉行，其中，前成員Habin退團後被網友發現改行當「18禁性感網紅」，超火辣的照片也一併被公開。

現年28歲的Habin，2016年3月加入女團Pocket Girls出道後，便憑著甜美臉蛋與凹凸有致的火辣身材聞名，後來更因為在表演《Oppe is Trash》時被粉絲直拍大秀性感舞姿而吸引超過千萬人觀看，成功打開知名度，但她們卻在發行2張專輯後便不再活動，逐漸消失在演藝圈中。

Habin為了生存，只好轉行改當平面模特兒，並開設個人網站販賣「只遮三點」的大尺度辣照及影片，甚至在成人網站上開設帳號，將未公開的火辣慾照放置其中販賣，只有18歲以上的人士才能購買觀看，正式轉行成為「成人網紅」，但Habin卻也因此打響名號，光是每個月的「斗內」金額就相當可觀。

事實上，身材火辣的Habin，私底下也十分積極經營社群媒體，經常在網路上公開各種工作側拍及穿搭辣照，IG吸引超過32.6萬人追蹤。而不久前，她才曬出一張胸口大開的毛衣穿搭照，令網友們大噴鼻血，直呼「太性感了」。