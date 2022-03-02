俄軍攻打烏克蘭已邁入第7天，卻遲遲無法攻下烏國，俄羅斯總統普丁原本打算開戰48小時，就火速拿下基輔，並在72小時內成立傀儡政權，卻不料因烏克蘭頑抗，至今無法達成目標。他已簽署政令，要核威懾部隊進入高度戒備狀態。

據《每日郵報》（Daily Mail）1日報導，61歲的俄羅斯政治學教授索羅維（Valery Solovey）說，普丁近日已將家人藏進西伯利亞的「地下城市」。

而這豪華的高科技地下碉堡位於阿爾泰山脈（Altai Mountains），當初就是為了萬一爆發核戰保命而設計。曾任教莫斯科國立國際關係學院（Moscow State Institute of International Relations，MGIMO）的索羅維先前還說，普丁受到不願公諸於世的醫療問題所苦，甚至和俄羅斯防長蕭依古（Sergey Shoigu）秘密參加詭異的薩滿教儀式（shamanic rituals）。

莫斯科有些人斥索羅維是陰謀論者，或是騙子，但他因談論普丁的健康與精神狀況，上星期才接受俄羅斯當局長達7小時的審訊。