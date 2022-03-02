消息面：

1.美國1月建築支出月增1.3%，遠超出市場預期的月增0.2%。與去年同期相比，1月建築支出增加8.2%。

2.隨著新冠疫情降溫，美國2月製造業反彈力道意外強勁。美國供應管理協會（ISM）公布，2月製造業指數為58.6，優於市場預期的58和1月的57.6。惟IHS Markit美國2月製造業採購經理人指數（PMI）終值為57.3，雖高於1月終值的55.5，但不如初值57.5與經濟學家預期的57.5。

3.亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）周二出席一場線上研討會時表示，俄烏戰事對全球供應鏈的影響暫時難以估計，使美國經濟前景的不確定性增加。他在周一曾表示，支持聯準會3月升息25個基點，但如果通膨惡化，他認為升息幅度或許可達50個基點。博斯蒂克今年沒有貨幣政策的表決權。根據隔夜指數交換利率（Overnight Indexed SwapsOIS），市場預期聯準會在3月升息25個基點的機率高達約89%，而升息50個基點的機率微乎其微。

4.俄烏戰爭帶動避險情緒，周二美元走高，ICE美元指數尾盤上漲0.6%。美元兌日圓跌0.1%。歐元兌美元一度大貶0.8%，報1.113美元，創下2020年6月來新低。俄羅斯盧布在莫斯科跌破100兌一美元，在境外其他市場跌至117兌一美元歷史低點。

5.西方大型企業陸續加入制裁俄羅斯的行列。蘋果公司宣布已經停止在俄國銷售iPhone手機等所有自家產品，且自上周起已暫時切斷俄國經銷管道。此外，蘋果亦將俄國官媒的APP從自家應用程式商店中移除。谷歌宣布其平台移除俄羅斯新聞媒體RT與其他相關頻道。全球最大貨櫃船公司馬士基（MSC and Maersk）宣布暫停運送到俄羅斯的航線。福特汽車表示已通知其俄國製造夥伴將暫停在該國的營運。哈雷·戴維森機車公司宣布暫停對俄國出貨。

6.國際能源署（IEA）宣布，美國與日本等成員國已同意共計釋出6000萬桶戰略儲油，以緩解油價上漲壓力，但這個消息未能降低市場對原油供應可能受俄烏戰爭干擾的預期，周二國際油價創下7年新高。紐約期油收漲7.69美元或8.03%，為每桶103.41美元，創下2014年7月以來收盤新高和2020年11月以來最大單日漲幅，盤中更一度飆漲11.55%，漲破每桶106美元大關，亦觸及7年新高。倫敦布蘭特期油收漲7美元或7.14%，為每桶104.97美元，創下2014年8月收盤新高。美國燃油期貨價格亦創下7年新高。

7.避險情緒升溫，周二國際金價創下13個月新高，鈀金價格改寫7個月高點。周二收盤，紐約期金大漲43.1美元或2.3%，為每盎司1943.8美元。現貨鈀金漲3.4%，報2572.23美元，盤中一度大漲9.4%，報每盎司2722.79美元。其他貴金屬方面，現貨銀上漲3.9%，為每盎司25.38美元。鉑金漲0.9%，為每盎司1052.84美元。