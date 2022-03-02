大陸全國兩會即將召開，據香港《星島日報》報導，大陸全國政協委員、中華全國律師協會副會長朱征夫建議適時取消尋釁滋事罪，獲得許多網友支持，被讚為「良心提案」。部分網友認為「尋釁滋事是個筐，甚麼都能往裡裝」，「專為弱勢群體準備的口袋罪」。

根據大陸《刑法》，尋釁滋事罪的行為特徵包括：隨意毆打他人、辱罵他人、任意損毀或佔用公私財物、在公共場所起哄鬧事等行為。犯罪者被判處五年以上十年以下有期徒刑，可以並處罰金。

朱征夫表示，明確性是刑法罪刑法定原則的基本要求，但尋釁滋事罪中的「隨意」、「任意」、「情節嚴重」、「造成公共秩序嚴重混亂」等表述過於模糊。這不僅影響人民群眾對於權利義務的合理預期，也導致執法機關選擇性執法，最終損害人民群眾的合法利益，減損人民群眾對於法律的敬重和信仰。

朱征夫認為，尋釁滋事罪與故意傷害罪、侮辱罪、搶劫罪、故意毀壞財物罪、聚眾擾亂公共場所秩序罪等多個刑法法條存在競合，「有重複立法之嫌」。因此，他建議適時取消尋釁滋事罪。