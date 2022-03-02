為增進一般地區與偏遠地區學校的教學交流承，教育部國教署111學年持續辦理「教學訪問教師計畫」，即日起至3月31日開放申請，鼓勵一般地區公立國中小學教師，前往偏遠地區公立國中小學進行教學訪問，以提升偏鄉教師專業知能。

教育部國教署表示，「教學訪問教師計畫」已邁入第6年，是少數以增進教師間教學經驗交流與傳承，並協助教師專業增能的計畫。一群滿懷教育熱忱的老師們，透過長期的陪伴與合作，在城鄉學校間相互激盪出教學火花。

連續於108及109學年度前往新北市貢寮國中教學訪問的台北市三民國中教師陳美伶說，教學訪問最有挑戰性的部分在於合作對象同為教師，而教學本身具有很高的自主性與專業性，要如何把自身教學經驗帶給受訪學校，並能符合受訪學校教師們期望成長的方向，是尚未建立信任關係前所面臨的巨大挑戰。

新北市貢寮國中教師表示，陳美伶就像領頭羊，帶領大家從日常的課程共備進行合作，藉由梳理課程，串聯起不同領域的教案，設計出屬於貢寮在地的校本課程。從設計、實踐到修正調整，在這過程中感受到教育的純粹，孩子們的表現也讓人驚艷。

另外，連續於109及110學年度擔任教學訪問教師的台中市潭陽國小老師張美智，則是將美術教學專業帶進台南新東國小及彰化羅厝國小。

張美智表示，在教學訪問期間，帶領受訪學校教師們翻轉視覺藝術課的刻板做法，並與受訪學校合作教師建構基本技法教學概念後，引導學生從生活上觀察、用手觸發思考，培養學生的自主性，啟發學生學習的能力。