湖人在昨天傳出新的簽約消息，而今天他們沒意外達成了2簽2裁的操作，球隊於官方推特宣佈正式簽下加伯利耶(Wenyen Gabriel)和老牌控球奧古斯丁(D.J. Augustin)，將裁掉狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)和唐布亞(Sekou Doumbouya)清出空間，這是湖人在交易截止日後首度有人事異動。

據湖人隨隊記者楚戴爾(Mike Trudell)透露，湖人順利引進2008年加入聯盟的奧古斯丁，也與24歲的伯利耶簽下雙向合約，與此同時他們放棄了狄安卓喬丹和唐布亞。這個消息在昨天就由查拉尼亞(Shams Charania)傳出，今天則由湖人官方和楚戴爾證實。

The Lakers announced the signing of D.J. Augustin, a veteran point guard who was drafted in 2008 (No. 9 overall). They also signed 24-year-old Wenyen Gabriel to a two-way contract.



In related moves, they waived DeAndre Jordan and Sekou Doumbouya (two-way). — Mike Trudell (@LakersReporter) March 1, 2022

奧古斯丁今年34歲，本季在被火箭裁掉前出戰34場例行賽，貢獻5.4分1.2籃板2.2助攻，投籃命中率40.4%、外線40.6%、罰球86.8%，2008年以首輪第9順位被山貓選上，陸續轉投溜馬、暴龍、公牛、活塞、雷霆、金塊、魔術、公鹿、火箭等隊，2009年曾獲年度最佳新秀第2隊。

加伯利耶2018年以落選秀身分被國王選上，接著轉到拓荒者、鵜鶘、籃網、快艇等隊，本季至今一共為籃網和快艇出戰7場例行賽，貢獻2.3分2.3籃板，投籃命中率38.5%、外線4成、罰球5成，臂展216公分的他有不錯的運動能力，或許能為老邁的湖人注入一股新能量。

Lakers cost themselves roughly $5M in tax payments and a small trade exception by not just sending cash to another team to take DeAndre Jordan at the trade deadline. Hey, it's the Buss's money, but that's some FO malpractice right there. — John Hollinger (@johnhollinger) March 1, 2022

而在裁員部份，據《The Athletic》記者John Hollinger爆料，湖人總經理佩林卡(Rob Pelinka)其實早在交易截止日就能送走狄安卓喬丹，進而騰出空間，還能省下500萬美元奢侈稅，他認為這是湖人球團操作上的失誤，並說：「嘿，這是老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)的錢！」但或許球隊不在意此數字。