湖人在昨天傳出新的簽約消息，而今天他們沒意外達成了2簽2裁的操作，球隊於官方推特宣佈正式簽下加伯利耶(Wenyen Gabriel)和老牌控球奧古斯丁(D.J. Augustin)，將裁掉狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)和唐布亞(Sekou Doumbouya)清出空間，這是湖人在交易截止日後首度有人事異動。
據湖人隨隊記者楚戴爾(Mike Trudell)透露，湖人順利引進2008年加入聯盟的奧古斯丁，也與24歲的伯利耶簽下雙向合約，與此同時他們放棄了狄安卓喬丹和唐布亞。這個消息在昨天就由查拉尼亞(Shams Charania)傳出，今天則由湖人官方和楚戴爾證實。
奧古斯丁今年34歲，本季在被火箭裁掉前出戰34場例行賽，貢獻5.4分1.2籃板2.2助攻，投籃命中率40.4%、外線40.6%、罰球86.8%，2008年以首輪第9順位被山貓選上，陸續轉投溜馬、暴龍、公牛、活塞、雷霆、金塊、魔術、公鹿、火箭等隊，2009年曾獲年度最佳新秀第2隊。
加伯利耶2018年以落選秀身分被國王選上，接著轉到拓荒者、鵜鶘、籃網、快艇等隊，本季至今一共為籃網和快艇出戰7場例行賽，貢獻2.3分2.3籃板，投籃命中率38.5%、外線4成、罰球5成，臂展216公分的他有不錯的運動能力，或許能為老邁的湖人注入一股新能量。
而在裁員部份，據《The Athletic》記者John Hollinger爆料，湖人總經理佩林卡(Rob Pelinka)其實早在交易截止日就能送走狄安卓喬丹，進而騰出空間，還能省下500萬美元奢侈稅，他認為這是湖人球團操作上的失誤，並說：「嘿，這是老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)的錢！」但或許球隊不在意此數字。
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