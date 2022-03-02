「烏魚子」是不少人熱愛的美食，最常見的吃法莫過於煎烤後切片食用，而一名人妻分享，她被老公的外婆請吃烏魚子，但外婆竟豪氣地遞上整片烏魚子讓她啃，還說「怕妳餓到」，讓她直接被逗樂。

一名人妻在臉書社團《爆廢公社》發文，稱自己先前陪老公探望外婆，而抵達之後外婆熱情詢問，「妳要吃烏魚子嗎？」她允諾後，接著就直接從外婆手中接過一整片烏魚子。

原PO說，她原本以為外婆會將烏魚子以火烤後切小片，就像在外吃辦桌時最常見的料理方式，結果外婆豪氣地遞上整塊，並說，「我怕妳餓到，這樣吃比較爽」，讓她錯愕之餘又覺得外婆好可愛。

文章曝光後，迅速引起廣大的網友迴響，網友紛紛表示，「豪邁的吃法」、「外婆出手就是不一樣」、「滿滿的愛」、「太爽了啦」、「阿嬤就是霸氣」、「土豪」、「阿嬤總是怕孫子(女)餓到」、「這樣較好吃，口感很好」、「直接嗑也太勇，今年鈉攝取量已達標」。

也有網友不能接受直接吃整片烏魚子，便在留言區分享獨門吃法，「一定要搭配蘋果跟蔥」、「用高粱燒一下吧，這樣不會太腥嗎？」、「順便準備一顆梨子（或蘋果）還有一把蒜苗！一口接一口」、「要切薄薄的下去煎 更好吃」。

原PO還加碼分享外婆疼愛她的事蹟，直說有次她曾和老公提起外婆買的雞肉很好吃，結果外婆聽聞後一直掛念在心上，甚至專門留下祭祀用雞的雞腿給她吃，她老公則只分到一塊雞胸。