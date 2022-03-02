不少人為省房租，選擇住家裡通勤上班，一名網友說自己早上8點開始工作，但因為要通勤的緣故，每天7點就要起床，讓他覺得很累，但想到在外租屋，每年至少要多花8萬元就很糾結。不少網友見狀大嘆原PO身在福中不知福，工作日7點起床並不算早，而且通勤半小時這種事情蠻常見的。

一名網友近日在PTT上發文分享，他現在的工作規定每天早上8點要上班，說實話並不會太早，但公司與住所間隔很遠，因此每天早上7點就得起床，5分鐘內整理完出門，至少需要開車35至40分鐘才能抵達工作地點。

該網友表示，最近覺得每天通勤工作真的好累，但如果要在公司附近租屋，每年至少要多花8萬元，而且車子要停哪裡也會是問題。

不少網友看了直呼，從起床到辦公室打卡只要1小時不算慘，而且上班日7點起床也沒有很早

「8點上班，7點起床根本還好吧」、「7點起床不算早」、「起床到打卡才1小時，是有多累？」、「上份工作單程通勤1.5小時，供你參考」、「前同事新竹台北每天通勤3小時，超佩服」、「7點起床很幸福了啊！」

根據大網友們的留言可見，多數人其實認為通勤半小時左右上班其實很正常，在台北工作的人，搭公車或捷運可能也是差不多的時間，另有不少網友透露，自己的通勤時間長達1小時，甚至1.5小時的都有，比原PO慘太多了。

也有網友建議說，如果選擇搬到公司附近住，每年會多花8萬元的房租，平均下來每個月大概6600元左右，而原PO目前是開車上下班，若以每趟40分鐘來算，每周油費至少1500元，每個月也要6000元，其實租屋可能會比較實在，還可以節省時間。