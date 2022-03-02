保全工作真的是爽缺嗎？有網友不滿意現職，想應徵壓力沒那麼大的保全工作，並好奇該職位是不是真的很爽，因此上網詢問網友們的意見，有人點出，「沒看過低於五萬的，算民間版公務員」，但也有網友持不同看法認為，不是每個單位的保全都很輕鬆，「看運氣，只要有一個瘋子住戶就有得受了。」

一位網友在PTT論壇上發文表示，由於目前的工作壓力大，因此萌生轉職的念頭，想找輕鬆沒壓力的工作，「最近發現保全工作好像蠻適合的，雖然有些工時長到12個小時，但好像輕鬆沒壓力，有板友能分享一下保全真的是爽缺嗎」原Po也強調，自己是認真考慮想轉職才會發文詢問。

文章引起正反兩派熱烈討論，許多人點出要看是哪一個地方的保全，如果是豪宅等級壓力也不小，「35k以下算爽缺，4萬以上看運氣」、「豪宅保全就不輕鬆啊」、「豪宅保全壓力也蠻大的，不要想太美」、「真的要看運氣，只要有一個瘋子住戶就有得受囉」、「很多社區保全看到住戶就要站起來打招呼，沒想像那麼好啦。」

儘管如此，還是有人認為保全是爽缺，「沒看過低於五萬的，算民間版公務員」、「保全感覺爽缺但是高風險」、「很多都是有退休俸的在做，加一加月薪比上班族高不少啊」、「苗栗市遇到一個保全大哥，根本渡假」、「表面看起來很爽，實際做起來超空虛。」

此外，有網友提醒，這並不是職業問題，而是任何工作都有爽缺，端看是哪個單位或地點，「老有人愛問這種沒意義的問題，任何工作都有爽缺，這不是職業問題，是看你是哪個單位或地點，又或者你背景很硬，老是有人喜歡以偏概全，一竿子打翻一船人。」