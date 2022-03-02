2021年末由於新冠疫情稍有降溫，日企在當時已連續3季加碼投資廠房以及設備。不過，這些日企目前正面臨俄烏衝突之中，未來景氣走向如何卻還是一個未知數。
日本政府2日官方數據，2021年第4季日企資本支出年增4.3%，不僅連3季成長，且也優於2021年第3季的1.2%。
9日將公布的日本最新GDP(經濟成長率)修正值，也將納入這項日企資本支出數據來計算。另外，之前因缺料導致汽車產業數度停擺，日本元月工業生產也曾出乎意料大幅下滑。
在消費力大增下，日本上季GDP終於來到5.4%，擺脫2021年第3季衰退局勢。不過，疫情尚未完全降溫，俄烏政局又不穩情況下，日本景氣後勢現在看來也頗堪慮。
根據日本官方最新經濟數據，當地製造業資本支出年增5.1%，同時，服務業也成長3.8%。另外，經季節性因素調整後，日企上季資本支出季增3.4%。至於，日企上季可持續的經常性獲利年增24.7%，營收同步增5.7%。
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