國防部上午召開新制教召記者說明會，全動署處長俞文鎮少將表示，新制教召14天試行驗證，規劃於今(民國111)年第1至3季，由三軍及後備指揮部，採局部方式實施，第1季接訓單位計陸軍206旅3營、257旅4營、203旅砲兵營、空軍3聯隊3營1連及海軍陸戰新訓旅1營等5個單位，年度召訓計24個營、1個連，合計1萬5仟餘人，並於第4季檢討試行成效。

俞文鎮表示，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時(含夜間2小時)，合計訓練136小時。

俞文鎮指出，第1天結合戰術位置報到，續於周邊地區施訓，磨練戰場狀況應處，並依所在縣市後備軍人資料庫，採輻射選員及不跨作戰區之原則，選充各梯次召員，俾加速編成時效。

此外，國防部說，召員手機每天管制，晚上有開放時間使用。另行軍每次十公里以上。至於民眾求生避難手冊內容，包括防空，停電，停水等。