學生時期所念的科系攸關職涯發展，不過近日一名女網友意外發現，許多讀設計系的人都相當後悔，更以「愛惜生命，遠離設計系」作為警告，勸世文一個比一個還要驚悚，令她好奇設計系「真的有這麼糟嗎？」疑問曝光後，過來人奉勸真的要三思。

原PO日前於PTT八卦板指出，下午到松山菸廠看「失敗博物館」展覽，展場中有來自世界各地，因設計不良、實用性不佳的「失敗品」，其中一面牆提供給觀展的民眾用便利貼，分享自己「失敗的經驗」，但她卻看到近四分之一的便利貼寫「遠離設計系」，一堆勸世文一個比一個驚悚。

根據原PO分享的4張照片來看，上面寫著「喜歡畫畫是不是？別讀設計系！你的人生不值得因作業熬夜」、「愛惜生命，遠離設計系」、「不小心走進廣設科，超失敗」、「不要選設計系，快逃」等，令她好奇真的有這麼糟嗎？並詢問網友是否有相關的失敗案例。

貼文上線後，不少過來人分享經驗，「設計是M型薪資，很低薪和很高薪，中間都GG」、「設計系還沒念到畢業就後悔了」、「在台灣念設計就是這樣，不上不下，只有品味比一般人好那麼一點點」、「念設計的出來，薪水都很慘，但偏偏又是很專業的領域，真的要三思」、「讀設計基本上就是還沒畢業肝就壞了，因為都在熬夜做作業」。