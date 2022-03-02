人幣中間價跌337個基點 人行百億逆回購 10:302022/03/02 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價2日報6.3351，較1日6.3014，跌337個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，2日進行人民幣（下同）100億元逆回購操作。 據統計，單日淨回籠1900億元，利率持穩於2.1％。 人民幣中間價升33個基點 人行2千億逆回購 人民幣中間價下跌 在岸、離岸價小漲 #基點 #人幣 #中間價 #百億 #逆回購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人行續加碼寬鬆 連兩日操作人民幣3千億逆回購 12:142022/02/28 財經 人民幣在岸價收貶56個基點 18:332022/02/24 財經 建商搶地爭當「海霸王」 帶動中市海線房市熱 11:082022/02/21 財經 人民幣在岸價收跌68個基點 回到6.33元區間 18:322022/02/21 財經 高雄房市賣方轉強硬 議價空間縮、售期拉長 17:062022/02/21 財經 資金湧入 人民幣已成避險貨幣 04:102022/02/28 財經要聞 人民幣中間價升124個基點 創近四年新高 11:162022/02/28 財經 人民幣中間價調升208點 創近4年來新高 10:292022/03/01 財經 外匯探搜－國際化邁新格局 人民幣短期強勢 04:102022/02/26 產業特刊 人行穩金融 再放水2,900億人民幣 04:102022/03/01 全球財經 人幣中間價跌66點 人行逆回購增至3000億 10:312022/02/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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