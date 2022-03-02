人民幣兌美元中間價2日報6.3351，較1日6.3014，跌337個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，2日進行人民幣（下同）100億元逆回購操作。

據統計，單日淨回籠1900億元，利率持穩於2.1％。

人民幣中間價升33個基點 人行2千億逆回購
人民幣中間價下跌 在岸、離岸價小漲
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