雲端科技公司CloudMile萬里雲2日宣布，完成新台幣近4億元（1400萬美元）的C輪募資，台灣大哥大看好萬里雲在雲端、數據應用上的專業技術，與富爾特共同領投，另有多家創投共同參與，包含：國泰創投、萬豐資本與Potential Captial等數家知名創投公司跟投。

萬里雲成立五年以來，以提供顧問諮詢、雲端搬遷、營運優化、成本控管等公有雲加值服務的全球雲端託管服務供應商（MSP）商業模式，為台灣各大產業啟動數位轉型與加速。萬里雲創辦人劉永信表示，公司以建立台灣數據雲端生態系為目標，幫助企業達成數位轉型與加速，透過雲端的彈性部署與快速應變的能力，為台灣各產業帶來創新格局。

全球進入後疫情時代，雲端趨勢興起，萬里雲協助超過500家企業數位轉型，營收保持高度成長，也是台灣首家獲得Google Cloud MSP託管服務認證的菁英合作夥伴。萬里雲成立初期，以服務數位原生（digital-natives）產業為出發，透過營運雙引擎「MSP與平台策略」佈局各大產業，近年更成功協助金融產業、半導體產業和高科技產業等大型企業，打造了台灣的數據雲端生態系。

劉永信表示，萬里雲成立之初是以『純雲端』技術作為公司定位，擁有雲端搬遷、雲端基礎架構、數據分析、機器學習等多項認證。協助客戶規劃上雲架構及建置，並進一步導入跟優化雲環境到後續的MSP雲端託管。換句話說，萬里雲除了掌握雲的特性、彈性和架構，更是因應並貼近每個產業不同需求的雲端設計師和數位顧問。

此外，CloudMile 萬里雲另一營運引擎「平台策略」，除了透過基礎架構現代化，也可幫助提高企業內部核心業務的敏捷性和規模。

萬里雲也宣布，將成立「數位經濟實驗室」，整合Data Lab 、AI Lab、MSP 技術服務，提供Cloud、Data、AI/ML 應用服務；其中包含了完整的CDP服務與數據整合服務，將協助企業在數位經濟領域研究、導入和商業化。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大三年來積極轉型科技電信公司，看好加速數位轉型下，上雲、混合，以及 PaaS、SaaS、AIaaS（人工智慧即服務）等雲端需求在亞太區的長期成長潛力。林之晨表示，與萬里雲合作，將攜手建立企業雲端服務生態系，同時也將很快更將攜手進軍大東南亞市場，朝向區域級科技電信集團邁進。