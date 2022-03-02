滬指開盤跌10點 深成指跌75點 10:302022/03/02 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市2日早段下跌。上證指數開盤跌10點，報3478點，深成指開盤跌75點，報13412點。 香港信報報導，滬深300指數報4583點，跌35點，跌幅為0.78％，創業板指數報2848點，跌37點，跌幅為1.29％。 各類股個別發展，次新股、釀酒股跌逾1％，金融、電力股偏軟，石油股逆市升逾3％。 陸股兩市收跌 尾盤上揚收斂跌幅 市場避險情緒濃 台股大跌逾300點 #開盤 #深成指 #跌幅 #滬指 #大陸股市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄揮軍攻烏 港股重挫逾750點 創今年收盤新低 13:102022/02/24 財經 滬深兩市早盤震盪回升 創指午盤收漲0.1％ 12:252022/02/28 財經 滬指收漲0.6％ 創板漲逾2％ 15:592022/02/25 財經 投信海外債失寵 短期型最抗跌 04:102022/02/28 投資理財 陸股築底 拉回分批布局 04:102022/02/25 投資理財 貨櫃三雄破浪撐盤 台股開低翻紅重返萬八 台積電開跌3元 09:072022/02/23 財經 滬深兩市午後回暖 創指收漲0.9％ 15:402022/02/28 財經 市場關注俄烏局勢 恒指開盤漲6點 網易漲3.5％ 10:532022/02/25 財經 恒指早盤低迷 一度挫280點 創23個月低 10:382022/02/28 財經 美股連跌4天 陸港股開盤齊彈 10:512022/02/23 財經 2022年A股首個重磅大型股 中海油A股IPO 證監會准了 04:102022/02/27 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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