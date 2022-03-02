大陸股市2日早段下跌。上證指數開盤跌10點，報3478點，深成指開盤跌75點，報13412點。

香港信報報導，滬深300指數報4583點，跌35點，跌幅為0.78％，創業板指數報2848點，跌37點，跌幅為1.29％。

各類股個別發展，次新股、釀酒股跌逾1％，金融、電力股偏軟，石油股逆市升逾3％。

陸股兩市收跌 尾盤上揚收斂跌幅
市場避險情緒濃 台股大跌逾300點
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