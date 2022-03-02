有人說「一個人的行為，總能看出對方在乎你的程度有多少」，雖說愛情能改變一個人的性格，但有些星座交往前後的性格，卻有著天壤之別的差異，而這樣反差也成為他們保護自己脆弱內心的偽裝；而戀愛的世界中，有三大星座具有超大的「反差萌」，有時甚至會讓另一半懷疑，這真的是同一個人嗎？

>巨蟹座

巨蟹座給外人一種宜室宜家、溫柔婉約的印象，因此有人總說巨蟹是最適合做結婚對象的星座；但在這完美的「包裝」下，其實卻有著極大的反差，他們所呈現給外人的善良乖巧，有時是因為過於在乎旁人眼光而刻意壓抑自己內心，來對外表現自己最好的一面；可是一旦談了戀愛，他們真實的性格也會慢慢浮現，總是能把自己的另一半惹的「又愛又恨」。

>獅子座

獅子座給外人呈現一種高高在上的姿態，面對感情更是會築起一道防護牆，會優先將自己「難搞」的一面呈現給對方看，但內心其實有著一個小太陽；如果對方的真心讓獅子座卸下那層防護，就會發現他們在愛情裡就像個長不大的小孩，願意為珍愛的另一半付出一切，真性情的個性也讓他們在愛情中毫無心機。

>天蠍座

天蠍座給人一種令人捉摸不定的感覺，因此讓外人很難參透他們的一舉一動；在感情上天蠍更是會築起一道防護牆，會打造一種「反印象」，深怕自己本身的性格被看透，這樣的反向包裝，也時常讓另一半深深感覺到他們戀愛前後的天壤之別，不掏出真心的話可是不知道他們在想些什麼啊！

有些人在面對愛情時，會刻意呈現自己最好的一面來追求另一半，更有人會以「反向呈現」的方式，來測試對方的真心；每個人對待愛情都有不一樣的處理方式，但面對這樣的另一半真的就像在開驚喜包一樣，永遠不知道他們內心裝些什麼。