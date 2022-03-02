美特使團來台 侯友宜：感謝關心台海和平 10:342022/03/02 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯與烏克蘭開戰之際，美國派出特使團來台，新北市長侯友宜表示，美國率團訪台關心台海和平與安全，是值得感謝的事情，唯有台灣穩定，中華民國守住，世界和平是很重要事。 侯友宜說，美國派出穆倫前參謀長到台灣來重視台海和平、安全，不分任何黨派來關心這個區塊。 侯友宜指出，台灣是東亞非常重要關鍵地方，也是高科技重鎮，唯有台灣穩定，中華民國守得住，讓整個世界和平，台灣未來才有發展。 拜登特派代表團訪台 侯友宜：感謝美國重視台海和平安全 社評／以小三通維穩兩岸關係 #侯友宜 #關心 #台海和平 #美國 #特使團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美著名中國專家孔傑榮：美若越過上海公報界限 北京恐將襲台 04:102022/03/02 焦點要聞 美國貿易代表辦公室發布年度報告 斥陸損害公平貿易 09:212022/03/02 兩岸 科法斯憂心 能源價格若續漲 亞洲通膨壓力大 04:102022/03/02 財經要聞 美特使團、蓬佩奧相繼訪台 港媒曝拜登盤算 網友吐1字神解 09:472022/03/02 政治 美驅逐12名俄駐聯合國外交官 04:102022/03/02 焦點要聞 蓬佩奧訪台蔡英文將贈勳 網友全倒了 07:562022/03/02 政治 輪胎本業受反傾銷稅衝擊 南港不動產利益豐厚 業績進補 04:102022/03/02 證券．權證 天選之人！3年中2次2億頭獎 他興奮：上次的還沒花完 10:282022/03/02 搜奇 美國REITs回檔1成 台新投信：買點到 10:002022/03/02 財經 達爾收購安森美8吋廠 德微有望再獲委外訂單 04:102022/03/02 證券．權證 美對俄科技制裁 看中國臉色 04:102022/03/02 全球財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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