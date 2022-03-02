俄羅斯與烏克蘭開戰之際，美國派出特使團來台，新北市長侯友宜表示，美國率團訪台關心台海和平與安全，是值得感謝的事情，唯有台灣穩定，中華民國守住，世界和平是很重要事。

侯友宜說，美國派出穆倫前參謀長到台灣來重視台海和平、安全，不分任何黨派來關心這個區塊。

侯友宜指出，台灣是東亞非常重要關鍵地方，也是高科技重鎮，唯有台灣穩定，中華民國守得住，讓整個世界和平，台灣未來才有發展。