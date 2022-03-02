隨著俄烏首輪談判未有成果，兩國的戰事延續，避險情緒籠罩全球市場，1日晚間美股道指收跌近六百點。港股2日早段開盤跌近兩百點。
香港信報報導，恒指2日開盤跌193點，跌幅為0.85％報22568。
國指開盤跌23點，跌幅為0.3％報8029。科指開盤跌24點，跌幅為0.47％報5131。
個股方面，美股金融股1日下跌，港交所2日開盤跌2.4％報367港元，再創逾一年新低。友邦開盤跌近2％報79.5港元。騰訊開盤跌0.9％報427港元。美團高盤漲2.1％報177港元。
隨著俄烏首輪談判未有成果，兩國的戰事延續，避險情緒籠罩全球市場，1日晚間美股道指收跌近六百點。港股2日早段開盤跌近兩百點。
香港信報報導，恒指2日開盤跌193點，跌幅為0.85％報22568。
國指開盤跌23點，跌幅為0.3％報8029。科指開盤跌24點，跌幅為0.47％報5131。
個股方面，美股金融股1日下跌，港交所2日開盤跌2.4％報367港元，再創逾一年新低。友邦開盤跌近2％報79.5港元。騰訊開盤跌0.9％報427港元。美團高盤漲2.1％報177港元。
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