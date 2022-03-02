爭取連任？侯友宜：以做事代替政治對立。（葉德正攝）

爭取連任？ 侯友宜：以做事代替政治對立

新北市長侯友宜動向各界關注，他今日被問到是否爭取連任時表示，選舉都是在最後階段，大家好好做事，替代很多沒有必要的政治對立衝突，才能讓新北大幅進步。

侯友宜說，現階段離選舉還有一段時間，新北市長任期四年，今年在這一任最後一年還是以做事為主，目前看到新北在轉型，如何提供快速行政效率與簡政便民，來引進更多資金與業根留新北才是最重要目的。今年是做事年，好好做事，才讓新北大幅進步。