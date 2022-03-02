爭取連任？侯友宜：以做事代替政治對立 10:422022/03/02 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 爭取連任？侯友宜：以做事代替政治對立。（葉德正攝） 爭取連任？ 侯友宜：以做事代替政治對立 訂閱影音： 中時新聞網 新北市長侯友宜動向各界關注，他今日被問到是否爭取連任時表示，選舉都是在最後階段，大家好好做事，替代很多沒有必要的政治對立衝突，才能讓新北大幅進步。 侯友宜說，現階段離選舉還有一段時間，新北市長任期四年，今年在這一任最後一年還是以做事為主，目前看到新北在轉型，如何提供快速行政效率與簡政便民，來引進更多資金與業根留新北才是最重要目的。今年是做事年，好好做事，才讓新北大幅進步。 拚連任或直攻2024總統？侯友宜：不管在哪個崗位都會努力做事 宣布連任新北市長？侯友宜：團結好好做事 #做事 #新北 #爭取連任 #侯友宜 #選舉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄羅智強動向受矚 基層喊強榮連線 04:102022/03/01 地方新聞 捲線民疑雲！黃偉哲支持者高喊「連任」他一舉動回應 10:402022/03/02 政治 新北國中技藝競賽 1615位選手較勁 04:102022/03/02 地方新聞 二二八75周年 侯友宜：包容歷史錯誤 04:102022/03/01 地方新聞 將獲提名拚連任 陳其邁老神在在 04:102022/02/28 政治要聞 二二八事件75周年 侯友宜：包容歷史錯誤、攜手共創未來 17:332022/02/28 政治 防疫鬆綁vs.棄老價值 04:102022/02/28 時論廣場 拜登特派代表團訪台 侯友宜：感謝美國重視台海和平安全 11:042022/03/01 政治 新北高中職教育博覽會 80校線上開展 04:102022/03/01 地方新聞 中央縮短檢疫時間 侯友宜：做最壞打算與最好準備 10:312022/03/02 生活 本土＋4 桃園急篩2496人全陰性 04:102022/03/02 生活新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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