亞灣5G AIoT創新園區吸引70餘家業者進駐，投資額突破千億元，產業生態系已形成，高雄市府同步推出「006688」租金補助專案，高雄市市長陳其邁宣布專案延長至今年6月底，提供進駐企業長達6年的空間租金補助，透過「以大帶小」方式在亞灣推動產業群聚，盼藉此吸引國內外電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT相關新創公司進駐，組成5G國家隊。

高雄市政府積極推動亞灣5G AIoT創新園區，2021年2月獲中央支持投資百億，高雄市經發局長廖泰翔指出，「006688」專案顧名思義就是提供進駐企業長達6年的空間租金補助，其中前2年免租金，第3、4年打6折，第5、6年打8折，盼藉此吸引國內外電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT相關新創公司進駐，建立完整產業生態系，將創新技術與應用服務推向國際，搶占全球5G供應鏈的關鍵地位。

高雄市經發局公告原訂2月底截止的亞灣區006688補貼專案延長至6月底，同時開放亞灣區內商辦所有權人於3月底前申請納入。(高雄市經發局提供)

廖泰翔表示，「006688」租金補貼專案去年初推出迄今已有70多家國內外大廠及新創公司進駐亞灣，其中仁寶、亞旭、義隆電子、西基、夢想動畫及方陣聯合等已通過專案審查，資通大廠緯創也正在申請中，現有4棟大樓辦公空間約1.1萬坪，進駐率已達9成，預計投資超過8億元，創造超過1300個就業機會。

經發局表示，現有4棟大樓幾近滿租，著眼亞灣創新園區未來發展，今也同步公告「辦公空間遴選計畫」，只要是北起高流、東至總圖、西到高展館、南至高軟園區範圍內，可供進駐總權狀面積至少1200坪、租期至少8年的合法商辦所有權人，在今年3月底前均可申請納入006688專案指定辦公空間。

經發局強調，亞灣5G AIoT創新園區為國家級計畫，市府與中央積極推動各項工作，盼在既有基礎上吸引更多大廠進駐，形成完整生態系，即日起「辦公空間遴選計畫」受理至3月31日止，「辦公空間進駐補助計畫」則延長受理至6月30日止，詳細辦法可至經發局網站(https://edbkcg.kcg.gov.tw/)查詢。